Bollore : Négociations avec CMA CGM sur Bolloré Logistics

(CercleFinance.com) - Bolloré fait part de son entrée en négociations exclusives avec CMA CGM, après avoir reçu de la part du transporteur maritime une offre d'achat spontanée pour ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics.



A la suite de cette offre, sur la base d'une valeur d'entreprise cash free / debt free de cinq milliards d'euros, ils prévoient une phase d'audit et des négociations pour que CMA CGM puisse remettre, le cas échéant, une promesse d'achat autour du 8 mai.



L'opération restera en toute hypothèse conditionnée à des autorisations réglementaires et aucune décision de cession ne sera prise avant l'issue des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes.



Il sera proposé au conseil d'administration de Bolloré d'ajouter, au prix de 5,75 euros par action prévu pour l'offre publique d'achat simplifiée visant ses propres actions, un complément de 0,25 euro si l'offre de CMA CGM sur Bolloré Logistics aboutit.



