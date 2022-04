Bollore : Hausse de 28% du CA trimestriel à 5 698 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est en progression de 28% à 5 698 millions d'euros au premier trimestre 2022 à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de 33 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2021.



Le chiffre d'affaires de l'activité transport et logistique est de 2 361 millions d'euros en croissance de 47 % par rapport au premier trimestre 2021. ' Il est porté par la hausse des taux de fret et des volumes dans l'aérien en commission de transport, la bonne performance des concessions portuaires et la poursuite de la reprise des activités logistiques en Afrique ' indique le groupe.



La hausse est de 52 % pour l'activité logistique pétrolière en raison de la hausse des prix des produits pétroliers, dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine.



Le chiffre d'affaires des activités communication s'élève à 2 376 millions d'euros, en croissance organique de 8 % par rapport au premier trimestre 2021. L'activité profite de la croissance de Canal+ (+6 %) et de Havas Group (+11 %). Elle affiche un recul de 2 % d'Editis après une année 2021 record.



' La part de chiffre d'affaires 2021 réalisée en Ukraine, mais également en Russie ou auprès de clients russes, reste très limitée (moins de 1 % pour le Groupe dans son ensemble) ' indique la direction.



