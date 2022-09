Bollore : Compagnie de l'Odet dépasse les 2/3 du capital

(CercleFinance.com) - La société européenne Compagnie de l'Odet a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 23 septembre 2022, le seuil de 2/3 du capital de la société Bolloré et détenir individuellement 1 967 498 856 actions Bolloré représentant 3 836 057 543 droits de vote en AGO et en AGE, soit 66,69% du capital et 76,62% des droits de vote en AGO et en AGE de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Bolloré sur le marché.



