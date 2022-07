Bollore : Bénéfice de 562 ME au 1er semestre 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce soir un chiffre d'affaires de 11 518 millions d'euros au 1er semestre 2022 en croissance de +24 % à périmètre et taux de change constants.



En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +29 %, compte tenu de +173 millions d'euros de variations de périmètre (dont principalement l'acquisition de Prisma Media en mai 2021) et de +163 millions d'euros d'effets de change (en raison de la dépréciation globale de l'euro, notamment par rapport au dollar).



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 1 010 millions d'euros au 1er semestre, en hausse +46 % à périmètre et taux de change constants.



Le résultat net consolidé ressort à 947 millions d'euros, contre 651 millions d'euros au premier semestre 2021. Le résultat net part du Groupe est de 562 millions d'euros contre 219 millions d'euros au premier semestre 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.