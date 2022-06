Bnp paribas act.a : La banque néerlandaise ABN Amro pourrait intéresser BNP Paribas

(BFM Bourse) - Si le dossier n'en serait qu'à un stade très préliminaire, selon Bloomberg, les informations de l'agence financière selon lesquelles BNP Paribas aurait approché le gouvernement néerlandais en vue d'un éventuel rachat d'ABN Amro fait bondir le cours de l'établissement de crédit.

L'intérêt du groupe bancaire tricolore BNP Paribas pour ABN Amro, révélé par Bloomberg, fait bondir le cours de la banque néerlandaise de 14% à 11,71 euros vers 14h00 à Amsterdam, amenant sa capitalisation à près de 5,4 milliards d'euros.

Selon des sources interrogées par l'agence d'information financière, le principal groupe bancaire de la zone euro (par la taille du bilan) a rencontré des représentants du gouvernement néerlandais pour exposer son intérêt envers ABN Amro. Très affaibli par la crise financière de 2008, le groupe de services financiers a subi d'importantes transformations, cessions d'actifs et changements de propriétaire, le gouvernement néerlandais ayant fini par réunir et racheter le reliquat de ses actifs en 2010. En 2015, l'Etat a réintroduit ABN Amro en Bourse en cédant 20% du capital.

Consolidateur historique du secteur européen, notamment au travers des acquisitions de l'italien BNL puis du belgo-néerlandais Fortis, BNP Paribas serait aujourd'hui intéressé par ABN Amro afin de renforcer ses positions vers le nord de l'Europe.

Cependant, le gouvernement n'en serait pas à examiner de façon approfondie l'intérêt du groupe français, et le ballon d'essai lancé par BNP Paribas n'aurait pas amené à des négociations plus poussées à ce stade, selon les sources de Bloomberg. En effet, la cotation d'ABN Amro en Bourse offre déjà à l'Etat la possibilité de vendre une part supplémentaire du capital pour engranger des fonds, tout en conservant un contrôle opérationnel plus ou moins étroit.

De son côté l'action BNP Paribas gagnait près de 2%, sans se démarquer de son secteur puisque Crédit Agricole progressait d'autant et Société Générale de 3%.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse