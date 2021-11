Bnp paribas act.a : Une solution d'encaissement des pourboires

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce avoir développé avec la fintech HeoH une solution d'encaissement des pourboires par carte bancaire.



BNP Paribas proposera d'ici le premier trimestre 2022 une solution digitale qui permettra aux serveurs des restaurants et des hôtels de percevoir leurs pourboires exonérés de charges et impôts. La solution permettra de rajouter un pourboire à son addition, dont le montant choisi par le client, pourra être renseigné sur le terminal.



Ce nouveau type de perception des pourboires, simple et sécurisé, permettra également aux restaurateurs de se décharger d'une partie de la gestion administrative.



