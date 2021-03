Bnp paribas act.a : Souhaite racheter l'intégralité d'Exane

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé jeudi qu'il envisageait de porter sa participation au sein de sa filiale d'intermédiation d'actions Exane de 50% à 100%, citant '17 ans d'un partenariat couronné de succès'.



Le géant bancaire explique que l'opération devrait lui permettre de renforcer sa gamme de services actions et dérivés actions proposée aux investisseurs institutionnels et aux entreprises.



L'idée est de positionner le groupe parmi les acteurs majeurs du marché mondial des actions, souligne-t-il dans un communiqué.



Créé en 1990, Exane intervient sur trois métiers, à savoir l'intermédiation d'actions, les dérivés et la gestion d'actifs.



