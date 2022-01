Bnp paribas act.a : Série de nominations en Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM (Real Estate Investment Management) annonce une série de nominations en Europe, en phase avec ses orientations stratégiques.



Dans ce contexte, Jean-Maxime Jouis vient d'être nommé Global Head of Fund Management & Private Investors de BNP Paribas REIM et Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France.



L'organisation européenne du Fund Management de BNP Paribas REIM a également été renforcée, avec la nomination de Paul Darribère en tant que nommé Directeur du Fund Management France.



Charlotte Laffoucrière a été nommée Directrice Adjointe du Fund Management France, spécifiquement en charge des stratégies européennes et du Separate Account.



Andreas Nixdorf est nommé Responsable du Fund Management de BNP Paribas REIM Allemagne, tandis qu'Elisa Bacchetta, a été nommée Responsable du Fund Management de BNP Paribas REIM Italie.



Enfin, Stefanie Gertz,a été nommée Head of Real Estate Financing, en charge d'une équipe européenne dédiée aux activités de financement immobilier de l'ensemble des fonds gérés par BNP Paribas REIM, ainsi que des fonds de dette immobilière gérés par BNP Paribas REIM Allemagne.



'Cette équipe renforcée bénéficie de solides connaissances du marché et des attentes des clients, qui nous permettront de poursuivre et d'amplifier le rayonnement de BNP Paribas REIM en France et en Europe' affirmeLaurent Ternisien, Chief Client Officer de BNP Paribas REIM et CEO de BNP Paribas REIM Luxembourg.





