Bnp paribas act.a : Résultat net part du Groupe de 5 285 ME

(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire s'inscrit à 12 781 millions d'euros au second trimestre 2022, en croissance de 8,5% par rapport au second trimestre 2021.



Le résultat net part du Groupe s'élève ainsi à 3 177 millions d'euros au second trimestre 2022, en hausse de 9,1% par rapport au second trimestre 2021. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 3 258 millions d'euros, en hausse de 18,5%.



Sur l'ensemble du premier semestre, le produit net bancaire, à 25 999 millions d'euros, progresse de 10,1% par rapport au premier semestre 2021.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 5 285 millions d'euros, en hausse de 13,0% par rapport au premier semestre 2021. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 5 409 millions d'euros en progression de 26,4%.



Le ratio ' common equity Tier 1 ' s'élève à 12,2% au 30 juin 2022, en baisse de 20 points de base par rapport au 31 mars 2022.



