Bnp paribas act.a : Renforce son pôle immobilier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le pôle immobilier de BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) France annonce le renforcement de son organisation et confie la direction de son département Real Estate Project Management, composé de 9 personnes, à Sébastien Bourgeois.



Cette direction aura en charge la restructuration lourde, le développement ainsi que la commercialisation locative de l'ensemble des actifs immobiliers concernés.



Diplômé de l'ESTP et du D.E.S.S d'Ingénierie d'Immobilier d'Entreprise des Universités Paris Dauphine et Marne la Vallée, Sébastien Bourgeois a débuté sa carrière en 2000 comme Responsable de Projet chez Constructa US. Après un passage chez JLL, et The Carlyle Group, il a rejoint STAM Europe en 2018 en tant que Head of Asset Management Offices & Retail.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.