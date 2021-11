Bnp paribas act.a : Remboursement d'obligations perpétuelles

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce le remboursement pour raison règlementaire de deux obligations super-subordonnées perpétuelles émises le 13 juillet 2006 et le 25 juin 2007, obligations qui perdront, à compter du 1er janvier 2022, leur éligibilité Tier 1.



Au 30 septembre 2021, leurs valeurs nominales étaient de respectivement 150 millions d'euros et 1,1 milliard de dollars. Le montant total en fonds propres règlementaires est d'environ 970 millions d'euros pour ces deux obligations.



Conformément à la règlementation applicable, la banque française a sollicité et obtenu l'autorisation préalable de la Banque Centrale Européenne de procéder au remboursement anticipé de ces obligations.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel