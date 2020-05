Bnp paribas act.a : Acquisition de deux nouveaux campings

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM annonce ce jour avoir finalisé l'acquisition de deux nouveaux campings classés 5 étoiles, dans le cadre de baux fermes de longue durée.



'Les deux sites, situés en Charente-Maritime (17) et en Dordogne (24), bénéficient de grandes capacités d'hébergement (plus de 600 emplacements en moyenne) et d'infrastructures premium permettant d'offrir aux vacanciers une offre large de loisirs (piscine, jeux aquatiques, terrains de sport) ainsi que de nombreuses prestations additionnelles (restauration, spa, centre équestre...). Ils offrent par ailleurs chacun des possibilités d'extensions permettant d'envisager des créations de valeur à court terme', détaille BNP Paribas REIM.



Ces opérations ont été réalisées pour le compte du fonds Plein Air Property Fund 1.



