Bnp paribas act.a : Profite de plusieurs analyses positives

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de +4% à la Bourse de Paris. Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur BNP Paribas avec un objectif de cours ajusté de 50,1 à 50,3 euros 'face à une réaction de marché sur les risques qui n'est pas vraiment surprenante' après la publication des résultats de deuxième trimestre de la banque.



Le bureau d'études relève ses prévisions pour le groupe, de 11,7% pour 2020 -correspondant pour l'essentiel à la surprise CIB au deuxième trimestre- et de 2,6% pour 2021 - conséquence de multiples ajustements limités 'sans changement de perspective fondamentale'.



'La non-utilisation de la marge de manoeuvre dont disposait BNPP en T2 en matière de provisions nous conforte dans l'idée que le niveau de risque réel, net de provisions déjà existantes, est bien inférieur aux craintes du marché', juge l'analyste.



Crédit Suisse est également à l'achat sur le titre et a relevé son objectif de cours à 47 E (au lieu de 45 E).





