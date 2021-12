Bnp paribas act.a : Oddo rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au lendemain de l'annonce de la cession de Bank of the West, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur BNP Paribas avec un objectif de cours rehaussé de 67 à 71 euros, pour intégrer une libération de capital excédentaire de sept milliards d'euros.



Le bureau d'études souligne que le prix de cession de 16,3 milliards de dollars est supérieur aux attentes, mais que le programme de rachat d'actions qui sera lancé suite à cette cession ne vise qu'à en neutraliser la dilution.



Si l'impact financer net de l'opération reste donc selon lui 'à ce stade difficile à quantifier', Oddo considère toujours que le titre BNP Paribas 'offre un potentiel d'appréciation attractif pour un profil de risque limité au sein du secteur'.



