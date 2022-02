Bnp paribas act.a : Oddo confirme son opinion sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre BNP Paribas, avec un objectif de cours inchangé de 71 euros.



Alors que BNP Paribas présentera son résultat net au titre du 4e trimestre le 8 février, Oddo anticipe des revenus de 11 397 ME au 4e trimestre (+5,3%), très légèrement supérieurs au consensus (11 336 ME, +4.7%).



'BNP Paribas devrait également, selon nous, bénéficier d'une charge du coût du risque faible à 928 ME au T4 2021 (-42.0% vs T4 2020, mais en hausse toutefois séquentielle de 31.4% vs un très faible niveau au T3 2021)', fait savoir l'analyste.



Le nouveau plan stratégique 2022/25 doit être détaillé le 14 mars et Oddo estime qu'il pourrait notamment viser un renforcement de la franchise du groupe sur un certain nombre de métiers privilégiés et renforcer les synergies intra-groupe.





