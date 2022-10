Bnp paribas act.a : Oddo abaisse légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre BNP Paribas, avec un objectif de cours légèrement réduit de 68 à 66 euros, afin d'intégrer une légère baisse de ses prévisions de RN (-3.4% sur 2022/2023), traduisant une hypothèse plus prudente de coût du risque, et les dernières données de marché.



Si la banque publiera ses résultats trimestriels le 3 novembre, Oddo anticipe d'ores et déjà des revenus de 11 940 ME, en hausse de 4,8% par rapport au 3e trimestre 2021, en ligne avec le consensus (11 960 ME).



'Nous tablons (comme le consensus) sur une croissance dans toutes les grandes lignes métiers du groupe, avec +1.2% en banques commerciales (hausse en France, effet de change très favorable sur BancWest), +15.4% dans les métiers spécialisés, +4.2% pour le segment Investment & Protection', détaille le broker.



Cependant, Oddo s'attend à une hausse du coût du risque avec des provisions de 997 ME au T3 2022 (+41% vs T3 2021 et +26% vs T2 2022), légèrement supérieur au consensus (940 ME), essentiellement du fait d'une augmentation attendue des provisions prudentielles prospectives compte tenu de la détérioration des perspectives macroéconomiques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.