Bnp paribas act.a : Nouveaux accords-cadres avec Stellantis

(CercleFinance.com) - Stellantis a conclu, ce jour, de nouveaux accords-cadres avec BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance et Santander Consumer Finance. Ces accords permettent de réorganiser la configuration actuelle des activités de financement de Stellantis en Europe.



' Notre stratégie est de renforcer la position de notre captive financière, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord, pour doubler notre produit net bancaire d'ici 2030 ' a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis.



Ces accords-cadres permettront la création d'une société de leasing opérationnel multimarque et une réorganisation des activités de financement au travers de Joint-Ventures.



Cette nouvelle organisation devrait être opérationnelle au premier semestre 2023.



