Bnp paribas act.a : Nouveau DG pour la branche de gestion d'actifs

(CercleFinance.com) - BNPParibas annonce la nomination de Sandro Pierri au poste de Directeur général de BNPParibas Asset Management, son métier de gestion d'actifs, à compter du 1er juillet 2021.



Il succède ainsi à Frédéric Janbon, qui sera nommé Conseiller Spécial auprès de Renaud Dumora - prochain Directeur Général Adjoint du Groupe BNPParibas - pour assurer la transition, avant de quitter le Groupe fin Décembre 2021 et poursuivre d'autres opportunités professionnelles.



Diplômé en Economie de l'Università degli Studi di Torino, en Italie, Sandro Pierri dispose de plus de 30 années d'expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs. Il a rejoint BNPP AM en 2017 en tant que Global Head of Client Group.



