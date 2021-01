Bnp paribas act.a : Nouveau DG pour l'activité REIM au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paris annonce que BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) a nommé Benoit de la Boulaye comme nouveau directeur général de son activité au Royaume-Uni, sous la responsabilité de Claus Thomas, membre du Comité Exécutif.



Benoit de la Boulaye dispose de plus de 14 ans d'expérience dans l'Investment Management et un bilan de gestion et d'achats d'actifs immobiliers européens d'une valeur de plus de 3 milliards de livres pour le compte de fonds et comptes séparés institutionnels.



La recrue a rejoint BNP Paribas REIM en 2011 après avoir travaillé comme consultant en stratégie chez Boston Consulting Group ainsi qu'à la Caisse des Dépôts et Consignations en tant que chargé des transactions et de la gestion de portefeuilles d'investissement en immobilier.



Benoit de la Boulaye est diplômé d'ESCP-EAP (2007) et a étudié à l'université du Wisconsin aux Etats-Unis ainsi qu'à la Copenhagen Business School au Danemark.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.