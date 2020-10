Bnp paribas act.a : Nomination chez BNPP Real Estate

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce la nomination de Thierry Bougeard au poste de head of logistics and industrial. Sous la responsabilité de Larry Young, directeur de l'International Investment Group (IIG) de BNP Paribas Real Estate, il succède à Anita Simaza.



Basé à Barcelone, Thierry Bougeard sera en charge de la coordination européenne de l'activité logistique (investissement et location/vente), en collaboration avec les équipes locales de BNP Paribas Real Estate.



'Cette équipe paneuropéenne continuera ainsi à développer les opérations avec des clients investisseurs basés en Europe, Asie, Moyen Orient ou Amérique du Nord, d'une part, et accompagner nos clients utilisateurs dans leur expansion européenne', précise le groupe.



