Bnp paribas act.a : Nomination chez BNP Paribas REIM UK

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) UK fait part de la nomination de Greg Mansell pour diriger ses équipes de recherche et d'analyses de performance au Royaume Uni, nomination qui a pris effet le 28 février.



Il aura aussi en charge l'analyse de portefeuille des fonds immobiliers européens de BNP Paribas REIM, et reporte directement à Maarten van der Spek, global head of strategy de BNP Paribas REIM, ainsi qu'à Benoit de la Boulaye, directeur général de BNP Paribas REIM UK.



Greg Mansell a créé en 2017 Renosco, un site spécialisé en recherche immobilière pour les personnes intéressées par l'investissement immobilier. De 2019 à 2022, il a occupé le poste de directeur de la recherche & insight chez Cushman & Wakefield.



