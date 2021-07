Bnp paribas act.a : Moody's relève sa note sur Exane

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé vendredi qu'elle relevait sa note de long terme sur Exane de 'Baa2' à 'Aa3', une notation en ligne avec celle de sa maison-mère, BNP Paribas.



L'agence explique que ce relèvement vient conclure la surveillance positive qu'elle avait entamée le 19 mars dernier sur la société d'investissements financiers.



BNP Paribas avait annoncé, le 11 mars, qu'il envisageait de porter sa participation au sein d'Exane de 50% actuellement pour la porter jusqu'à 100%.



Une acquisition qui va permettre à BNP Paribas de renforcer ses activités sur les marchés d'actions cash et les produits dérivés, en plus de la plateforme de courtage récemment acquise auprès de Deutsche Bank, estime Moody's.



L'opération va, en revanche, limiter l'autonomie opérationnelle d'Exane qui, d'après Moody's, devrait disparaître en tant qu'entité indépendante au cours des trimestres qui viennent.



