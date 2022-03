Bnp paribas act.a : Loue 6800m2 de bureaux à GRDF, à Nantes

(CercleFinance.com) - BNP PARIBAS REIM, pour le compte de la SCPI ACCIMMO PIERRE, loue à GRDF 6800m2 de bureaux au sein de l'immeuble de bureaux 'Amazing Amazones' à Nantes, situé au sein du quartier d'affaires Euronantes.



'Cet ensemble immobilier tertiaire détenu en pleine propriété par la SCPI ACCIMMO PIERRE sera à son achèvement certifié RT 2021, HQE Excellent et BREEAM Very Good, et développera une surface globale de 15700 m²', assure BNP Paribas.



Développé par Cogedim, ce futur siège pour la région Centre Ouest de GRDF, annoncé comme 'exemplaire en termes d'impact environnemental', sera livré au cours du deuxième trimestre 2023.



