Bnp paribas act.a : Les prévisions de résultats d'Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas publiera son résultat net du 4ème trimestre 2022 le 7 février prochain. Avant cette publication, Oddo réitère sa recommandation Surperformance sur le titre, avec un objectif de cours de 74 E.



Oddo s'attend à des revenus de 12 049 ME (+7.3%) marginalement inférieurs au consensus (12 103 ME).



' Nous tablons (à l'image du consensus), sur une croissance soutenue des revenus : 1/ en banques commerciales (+8.1%e) tirés par une bonne dynamique commerciale renforcée par des effets de change favorables, 2/ dans les métiers spécialisés (+9.1%) et 3/ en BFI (+7.8%) avec une forte croissance attendue des revenus provenant des activités de marché (en particulier sur le trading) ' indique le bureau d'analyses.



' Nous attendons une hausse des coûts de 1.6% (vs 3.5%e par le consensus), avec un effet de ciseaux très positif entre la croissance des revenus et des coûts impliquant une forte hausse du résultat opérationnel brut à 3 989 ME (+20.8%), 2.4% au-dessus du consensus (3 893 ME) ' rajoute Oddo.



L'analyste vise un résultat net de 2 185 ME au 4ème trimestre 2022 (-5.2% par rapport au 4ème trimestre 2021), très légèrement inférieur au consensus (2 215 ME, -3.9%e).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.