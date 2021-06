Bnp paribas act.a : Le pôle REIM dévoile ses objectifs ESG 2025

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM, ligne de métier dédiée aux activités d'Investment Management de BNP Paribas Real Estate, dévoile son rapport ESG 2025.



Cette nouvelle feuille de route s'accompagne d'objectifs concrets: d'ici 2022, 70 % des fonds ouverts à la collecte auprès de tous les investisseurs et 100 % des fonds destinés aux investisseurs privés ont pour objectif d'être classés 'durable'. 'D'ici 2025, ce sera le cas pour plus de 90 % des fonds', promet la société.



La feuille de route a été renforcée pour atteindre trois objectifs d'ici 2025: réduire les émissions de CO2, gérer les actifs de manière responsable et sensibiliser les partenaires aux différentes stratégies ESG.



'Nous sommes convaincus qu'accélérer l'ambition ESG de nos fonds permettra de les rendre plus attractifs et de répondre à la demande grandissante d'investissement responsable de nos investisseurs, tant institutionnels que privés 'explique Nehla Krir, Directrice du Développement Durable & RSE chezBNP ParibasREIM.



