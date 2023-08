Bnp paribas act.a : Lancement de la 2e tranche de rachats d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas fait part du lancement de la seconde tranche de 2,5 milliards d'euros de son programme de rachat d'actions. La période de rachat se déroulera du 7 août au 8 décembre au plus tard, les actions acquises dans ce cadre devant être annulées.



L'autorisation de la Banque Centrale Européenne a été obtenue et un contrat a été conclu avec un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante, chargé par une instruction irrévocable du rachat des actions.



La première tranche de rachat d'actions, d'un montant là aussi de 2,5 milliards d'euros, qui a débuté le 3 avril, a été entièrement achevée le 3 août. Sur cette période, 43.882.757 actions, soit 3,6% du capital social du groupe bancaire, ont été achetées en vue de leur annulation.



