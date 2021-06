Bnp paribas act.a : Lancement d'un 'clone numérique de la ville'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon Vivatech, BNP Paribas Real Estate dévoile WIRED (Wearable Immersive Real Estate Dataroom), 'outil de data visualisation 3D à la pointe de l'innovation, permettant de s'immerger dans une simulation augmentée de la ville'.



La filiale immobilière de BNP Paribas Real Estate explique que ce 'clone numérique de la ville', inédit sur le marché et dédié à ses clients, 'facilitera leur compréhension du marché et leurs prises de décisions'.



L'outil agrège les données de BNP Paribas Real Estate et les croise avec de l'open data publique, comme celles des collectivités locales. A noter que l'outil permet de visualiser à ce jour 10 millions de bâtiments dans leur environnement.



