Bnp paribas act.a : L'UE autorise une acquisition en Belgique

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de l'Immobilière de la Laine, basée en Belgique, par BNP Paribas et La Caisse des dépôts et consignations (CDC).



L'Immobilière de la Laine possède un seul immeuble de bureaux en Belgique, situé à Bruxelles.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



