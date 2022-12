Bnp paribas act.a : L'UE approuve une coentreprise avec CACEIS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une entreprise commune par BNP Paribas ('BNPP') et CACEIS SA, toutes deux basées en France.



L'entreprise commune regroupera les activités de BNPP et de CACEIS dans le domaine des corporate trust services ('CTS') en France.



BNPP est un groupe bancaire mondial, actif dans la banque de détail, la banque de financement et d'investissement ainsi que dans d'autres services financiers.



CACEIS est une filiale du Groupe Crédit Agricole, et fournit des services d'assurance et de gestion d'actifs aux entreprises, aux investisseurs institutionnels, aux banques et aux courtiers.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, étant donné que l'entreprise commune continuera à être confrontée à la pression concurrentielle des autres fournisseurs de CTS en France.



En outre, bien que les BNPP et CACEIS exploitent certains intrants des services CTS, la Commission a estimé qu'il est peu probable que elles aient la capacité ou l'incitation à adopter quelconque stratégie de verrouillage.



