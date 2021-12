Bnp paribas act.a : Jefferies salue la vente de Bank of the West

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 72 euros sur BNP Paribas, au lendemain de l'annonce de l'accord de vente de Bank of the West à BMO pour 16,3 milliards de dollars en numéraire.



'Nous considérons cette nouvelle de manière positive car elle débloquera une valeur cachée importante et permettra une réallocation du capital au sein du groupe (ce qui, selon nous, entraînera une revalorisation des actions)', indique le broker.



Selon Jefferies, cette transaction, qui devrait être finalisée dans le courant de 2022, générera aussi pour l'établissement bancaire français 'un rendement du capital attrayant ainsi que des opportunités de croissance'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.