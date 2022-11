Bnp paribas act.a : Jefferies reste à achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 73 euros sur BNP Paribas, après la publication par le groupe bancaire d'un bénéfice net de 2,76 milliards d'euros pour le troisième trimestre, soit 17% au-dessus du consensus.



'Le dépassement des attentes a été tiré par des revenus plus solides, tandis que les coûts sont ressortis en ligne (bien contenus, effet ciseaux positif) et les provisions légèrement meilleures (hors éléments exceptionnels polonaises)', souligne le broker.



Jefferies met aussi en avant les performances des activités de marchés, d'Arval et de l'Europe méditerranéenne, ainsi qu'un relèvement des prévisions de revenus à horizon 2025 et la vente de Bancwest toujours attendue fin 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.