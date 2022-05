Bnp paribas act.a : Jefferies reste à achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 67 euros sur BNP Paribas, à la suite de la publication par la banque française de résultats jugés solides au titre du premier trimestre 2022 et accompagnés de perspectives 2022-25 confirmées.



'BNP Paribas a battu massivement les attentes en termes de bénéfices (53% au-dessus du consensus pour le résultat net publié et le profit avant impôt ajusté), grâce notamment à de solides revenus', souligne ainsi le broker.



Selon lui, le dépassement des attentes de revenus est en grande partie dû aux activités de marchés, mais toutes les subdivisions ont battu les attentes sur les revenus et le résultat brut d'exploitation, alors que le ratio CET1 les a légèrement ratés à 12,4%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.