Bnp paribas act.a : Isabelle Giordano bientôt à la tête du mécénat

(CercleFinance.com) - BNP annonce l'arrivée d'Isabelle Giordano dans le groupe à compter du 1er janvier 2021. L'ex-journaliste travaillera dans un premier temps avec Jean-Jacques Goron, qui dirige depuis 2015 le mécénat de BNPParibas ainsi que sa Fondation, avant de le remplacer, à partir de son départ à la retraite, le 1er juillet2021.



Isabelle Giordanoa été Directrice Générale d'UniFrance Films de 2013 à 2019, en charge de promouvoir le cinéma français à l'international. Depuis juillet 2019, elle est Présidente du Comité Stratégique du Pass Culture. Elle a été pendant plus de quinze ans journaliste-présentatrice du 'Journal du cinéma' incarnant 'madame Cinéma' sur Canal Plus, puis productrice et rédactrice en chef pour la télévision et la radio (France TV, Arte, France Inter).



Les actions de mécénat de BNPParibas s'articulent autour de trois champs d'actions: culture, solidarité et environnement. Avec un budget mécénat Groupe de44,53 millions d'euros en 2019, des initiatives philanthropiques se sont déployées dans les nombreux pays où BNPParibas est présent, à travers ses 12 Fondations ou en régie directe.





