Bnp paribas act.a : Hausse de 37,9% du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie un résultat net part du groupe de 1,77 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2021, en hausse de 37,9% en comparaison annuelle, avec une chute du coût du risque et une augmentation de 18,3% du résultat brut d'exploitation à 3,23 milliards.



Le produit net bancaire, à un peu plus de 11,8 milliards d'euros, a progressé de 8,6% (+12% à périmètre et change constants), tiré par le pôle CIB (+24,3%) grâce à l'ensemble de ses métiers (Corporate Banking, Global Markets et Securities Services).



Au 31 mars 2021, le ratio 'common equity Tier 1' s'établit à 12,8%, un niveau stable sur trois mois, et l'actif net comptable tangible par action s'élève à 74,5 euros, soit un taux de croissance annuel moyen de 7,3% depuis le 31 décembre 2008.



