Bnp paribas act.a : Grimpe après ses résultats, l'avis d'un broker

(CercleFinance.com) - BNP Paribas gagne près de 3% à Paris après l'annonce de ses résultats. Dans ce contexte, Credit Suisse maintient sa note de surperformance sur le titre avec un objectif de cours relevé de 75 à 78 euros.



Alors que la BNP a annoncé un bénéfice net avant impôts ajusté au 4T22 1% inférieur au consensus (en raison de la hausse des coûts), le groupe bancaire a décidé d'ajuster à la hausse le résultat distribuable de 2023 (+1 milliard d'euros) et cible des revenus plus élevés pour 2025 (+ 3 milliards d'euros, fruit du réinvestissement du produit de Bancwest).



Dans ces conditions, Credit Suisse relève ses estimations du BPA 2023-25 ​​de 4% environ pour s'aligner sur les nouvelles orientations (que BNP décrit comme 'conservatrices').



