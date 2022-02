Bnp paribas act.a : Gagne près de 2%, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas gagne près de 2% à Paris, à la faveur d'une analyse positive de Oddo BHF qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 71 euros.



Alors que BNP Paribas présentera son résultat net au titre du 4e trimestre le 8 février, Oddo d'ores et déjà des revenus de 11 397 ME au 4e trimestre (+5,3%), très légèrement supérieurs au consensus (11 336 ME, +4.7%).



Le broker compte également sur le nouveau plan stratégique 2022/25 qui sera détaillé mi-mars, pour renforcer le groupe et les synergies.



BNP Paribas a aussi annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de la banque en ligne Floa, une structure qui compte plus de trois millions de clients, finance chaque année 2,5 milliards d'euros de biens et services et ambitionne de devenir le leader européen des facilités de paiement.







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.