Bnp paribas act.a : Finalise un 'accord stratégique' avec Allfunds

(CercleFinance.com) - BNPParibas annonce aujourd'hui la finalisation d'un 'accord stratégique' avec Allfunds,afin de créer des services dedistribution de fonds de nouvelle génération.



A travers la nouvelle plateforme Fund@ccess qui sera alimentée par Allfunds, BNPParibas Securities Services offrira à ses clients un accès à plus de 2000 gestionnaires de fonds et à toute une gamme de services analytiques de nouvelle génération.



'Ce partenariat va nous permettre de créer un leader dans le domaine de la distribution de fonds, de donner accès à nos clients à une vaste gamme d'investissements et de simplifier les processus opérationnels pour une efficacité accrue', assure Patrick Colle, Directeur Général de BNPParibas Securities Services.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel