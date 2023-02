Bnp paribas act.a : Finalise la vente de Bank of the West

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annoncé avoir bouclé aujourd'hui la vente de ses activités de banque commerciale aux Etats-Unis opérées par sa filiale Bank of the West, à BMO Groupe Financier.



' Les impacts financiers finaux de la cession seront communiqués le 7 février 2023 avec la publication des résultats annuels 2022 de BNP Paribas ' indique le groupe.



