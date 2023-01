Bnp paribas act.a : Feu vert à la vente de Bank of the West

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas fait part de la réception des autorisations réglementaires pour la finalisation de la vente de sa filiale américaine Bank of the West à BMO Groupe Financier, une transaction qui a fait l'objet d'un accord annoncé en décembre 2021.



Aucune autre autorisation réglementaire n'est requise pour réaliser cette opération, qui devrait donc bientôt pouvoir se conclure. Pour rappel, Bank of the West opère les activités de banque commerciale de BNP Paribas aux Etats-Unis.



L'opération devrait être réalisée le 1er février, sous réserve de la satisfaction des conditions de réalisation habituelles restantes énoncées dans l'accord. Ses impacts financiers finaux seront fournis le 7 février, avec les résultats annuels 2022 de BNP Paribas.



