Bnp paribas act.a : Fait évoluer son équipe de direction

(CercleFinance.com) - Le Groupe fait évoluer son organisation et son équipe de direction à partir d'aujourd'hui. Ces évolutions permettront de répondre à plusieurs priorités majeures, s'inscrivant dans la perspective du futur plan stratégique 2022-2025 de BNP Paribas.



Le Groupe a ainsi fait évoluer le périmètre de ses pôles opérationnels et la composition de son Comité Exécutif.



Thierry Laborde est nommé Directeur Général Délégué et prend la responsabilité d'un nouveau pôle ' Retail Banking '. Yann Gérardin est nommé Directeur Général Délégué et conserve la responsabilité du pôle CIB. Renaud Dumora est nommé Directeur Général Adjoint et prend la responsabilité d'un nouveau pôle ' Investment & Protection Services '. Laurent David est nommé Directeur Général Adjoint, Chief Operating Officer, en charge de l'efficacité opérationnelle de l'ensemble des processus du Groupe.



Plusieurs nominations au sein du Comité Exécutif du Groupe ont été annoncées: Charlotte Dennery, Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Personal Finance, Elena Goitini, Administratrice Déléguée de BNL, Pauline Leclerc-Glorieux, Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Cardif, Yannick Jung, Responsable de CIB Global Banking EMEA, Olivier Osty, Responsable de CIB Global Markets, Bernard Gavgani, Directeur des Systèmes d'Information et Lars Machenil, Directeur Financier.



