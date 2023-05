Bnp paribas act.a : En léger repli après les trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas cède moins de 1%, après la publication d'un résultat net part du groupe de 4,43 milliards d'euros pour le premier trimestre 2023, contre 1,84 milliard un an auparavant, avec une rentabilité des fonds propres tangibles non réévalués améliorée de 0,6 point à 14,1%.



Le résultat net part du groupe distribuable du groupe bancaire s'établit à 2,84 milliards, reflétant 'la solide performance intrinsèque du groupe post-cession de Bank of the West et post-contribution à la constitution du Fonds de Résolution Unique'.



A un peu plus de 12 milliards d'euros, le PNB a augmenté de 1,4%, dont une croissance de 4,4% pour les pôles opérationnels, marquant donc un effet de ciseaux positif par rapport à une augmentation de 4,1% des frais de gestion des pôles opérationnels.



BNP Paribas confirme ainsi ses objectifs à horizon 2025, et en particulier, une hausse du résultat net distribuable en 2023 en ligne avec l'objectif du plan GTS 2025, soit une hausse supérieure à 9% par rapport aux résultats publiés en 2022.



