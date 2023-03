Bnp paribas act.a : Démarrage des rachats d'actions ce lundi

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce le lancement de la première tranche du programme de rachat d'actions prévu pour 2023, pour un montant maximum de 2,5 milliards d'euros, une seconde tranche pour un montant équivalent étant prévue au second semestre.



L'autorisation de la BCE a été obtenue pour la première tranche et un contrat a été conclu avec un prestataire de services d'investissement. La période de rachat débutera le 3 avril pour s'achever le 3 août au plus tard. Les actions ainsi acquises seront annulées.



Pour rappel, sur le montant maximal total de cinq milliards d'euros du programme de rachat d'actions, 4,04 milliards sont destinés à compenser l'effet de la dilution du BNPA liée à la cession de Bank of the West le 1er février dernier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel