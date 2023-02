Bnp paribas act.a : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de surperformance sur le titre BNP Paribas, avec un objectif de cours relevé de 75 à 78 euros.



Alors que la BNP a annoncé un bénéfice net avant impôts ajusté au 4T22 1% inférieur au consensus (en raison de la hausse des coûts), le groupe bancaire a décidé d'ajuster à la hausse le résultat distribuable de 2023 (+1 milliard d'euros) et cible des revenus plus élevés pour 2025 (+ 3 milliards d'euros, fruit du réinvestissement du produit de Bancwest).



Dans ces conditions, Credit Suisse relève ses estimations du BPA 2023-25 ​​de 4% environ pour s'aligner sur les nouvelles orientations (que BNP décrit comme 'conservatrices').



