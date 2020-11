Bnp paribas act.a : Crédit Suisse confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé un résultat net part du Groupe de 1 894 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en baisse de 2,3% par rapport au troisième trimestre 2019. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 1 940 millions d'euros, en baisse de 8,3%.



Suite à cette annonce, Crédit Suisse confirme son conseil à Surperformance avec un objectif de cours de 47 E.



La direction a réitéré ses prévisions en matière de bénéfices pour 2020, avec un impact plus limité attendu pour le 2ème confinement.



Le ratio CET1 a augmenté de 0,2 % à 12,6 % (consensus à 12,5 %). Il est en hausse de 20 points de base par rapport au 30 juin 2020.



