Bnp paribas act.a : BofA relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - BofA a relevé lundi son objectif de cours sur BNP Paribas, qu'il fait passer de 69 à 70 euros, invoquant entre autres l'exposition de la banque au retour de la croissance économique.



A en croire le bureau d'études américain, le titre BNP constitue aujourd'hui - au vu de la rémunération qu'il propose aux actionnaires - le vecteur le plus prometteur pour jouer le thème de la reprise de l'activité en Europe.



Pour BofA, le groupe français offre en effet des dividendes 'solides' et 'croissants' (avec un rendement en cash compris entre 8% et 10%) ainsi que des rachats d'actifs favorisés par sa solide position de capital.



Les analystes - qui évoquent par ailleurs une valorisation 'attractive' sur la base d'un PER de 7x - estime que la récente révision à la hausse des perspectives 2021 du groupe devrait maintenant entraîner des relèvements de la part du consensus.



Enfin, 'une cession éventuelle de BancWest (....) pourrait générer des distributions additionnelles de capital', conclut BofA.



Le bureau d'études - à l'achat sur le titre - précise que son nouvel objectif fait apparaître un potentiel haussier de quelque 44%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

