Bnp paribas act.a : Berenberg relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir relevé son conseil sur le titre BNP Paribas de 'vendre' à 'conserver', avec un objectif de cours rehaussé de 42 à 48 euros.



'Lorsque nous avions dégradé BNP Paribas à 'vendre' en janvier 2020, nous nous attendions à ce que les marges de la banque de détail subissent des pressions plus fortes que ce que le consensus anticipait', rappelle le broker allemand.



'Nous estimions par ailleurs que sa position de capital plus fragile que celui de ses comparables limitait le potentiel de redistribution par rapport à ses pairs mieux capitalisés', ajoute l'intermédiaire.



'Ces inquiétudes demeurent', précise-t-il dans sa note.



'Néanmoins, les tendances au niveau des revenus des autres branches d'activité ont fait mieux que ce que nous prévoyions, avec des pertes sur crédit qui apparaissent aujourd'hui négligeables', souligne Berenberg.



'Ce phénomène devrait encore se poursuivre au cours des prochains trimestres', prédit-il.



