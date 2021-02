Bnp paribas act.a : Barclays relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé mercredi sa recommandation sur le titre BNP Paribas de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' et rehaussé son objectif de cours de 40,3 à 45,2 euros.



Dans une note de recherche consacrée aux banques européennes, le courtier estime qu'un certain nombre de risques entoure sa thèse d'investissement négative sur le groupe, à commencer par l'hypothèse d'une cession de la filiale américaine de banque de détail BancWest et la perspective d'une redistribution de capital susceptible de suivre dans la foulée.



L'action BNP Paribas est actuellement en légère hausse (+0,1%) à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.