Bnp paribas act.a : Annulation du dividende

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 19 mai, qui se tiendra à huis clos, de ne pas procéder verser le dividende initialement prévu et d'affecter l'intégralité des sommes correspondantes aux réserves.



Cette décision est en adéquation avec la recommandation de la BCE. Le conseil pourra, après le 1er octobre et sous réserve du contexte, réunir une assemblée générale afin de procéder à une distribution de réserve pour ses actionnaires, se substituant au dividende.



