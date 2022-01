Bnp paribas act.a : Amundi dépasse les 5% du capital

(CercleFinance.com) - La société anonyme Amundi agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 31 décembre 2021, les seuils de 5% du capital et des droits vote de la société BNP Paribas et détenir 74 482 498 actions BNP Paribas représentant autant de droits de vote, soit 5,96% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition de la société Lyxor par la société Amundi.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel