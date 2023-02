Bnp paribas act.a : Ambitions à horizon 2025 revues à la hausse

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, BNP Paribas indique revoir les ambitions de son plan stratégique 2025 à la hausse, pour viser ainsi une croissance annuelle moyenne de son résultat net part du groupe de plus de 9% entre 2022 et 2025.



Il anticipe aussi une croissance annuelle moyenne forte et régulière du BNPA de plus de 12%, soit une progression de 40% sur la période 2022-2025, et vise un objectif cible de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) revu à la hausse à environ 12% en 2025.



Enfin, le groupe bancaire a décidé d'ajuster à la hausse le résultat distribuable de 2023 d'un montant correspondant à l'impact de la fin de la contribution au Fonds de Résolution Unique avec un an d'avance, soit un milliard d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel